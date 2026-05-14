A Pechino, i leader di Stati Uniti e Cina si sono incontrati per un faccia a faccia che ha coinvolto anche temi di politica internazionale. Tra gli argomenti discussi, la questione iraniana e il rischio che il paese ottenga armi nucleari. Entrambe le parti hanno ribadito la volontà di mantenere aperto il dialogo e di prevenire la proliferazione nucleare in Medio Oriente. La riunione ha attirato l’attenzione internazionale, con attenzione anche alle possibili ripercussioni sulle relazioni tra le due grandi potenze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Faccia a faccia a Pechino tra i leader di Stati Uniti e Cina. Durante l’incontro ufficiale alla Grande Sala del Popolo di Pechino, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno ribadito la volontà di rafforzare il dialogo tra le due superpotenze. Xi ha accolto Trump sottolineando che Cina e Stati Uniti “dovrebbero essere partner e non rivali”, evidenziando come il mondo stia attraversando una fase decisiva sul piano geopolitico. Il leader cinese ha definito la visita americana un momento importante per il futuro delle relazioni bilaterali. Trump ha risposto con toni concilianti, parlando di un “rapporto fantastico” con Xi Jinping e definendo il presidente cinese un “grande leader”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Xi e Trump rilanciano il dialogo: “L’Iran non deve ottenere armi nucleari”

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