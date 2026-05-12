Secondo i media statunitensi, l’ex presidente sta considerando la possibilità di riaccendere il conflitto con l’Iran, mentre il suo portavoce ha commentato che il cessate il fuoco “è in terapia intensiva”. Prima di eventuali decisioni, Trump deve recarsi in Cina per incontrare il presidente cinese. Nel frattempo, si segnala la presenza di un sottomarino con testate nucleari vicino a Gibilterra.

Roma, 12 maggio 2026 - Donald Trump sta valutando seriamente la ripresa del conflitto con l’Iran secondo i media americani. La risposta iraniana alla proposta Usa è "inaccettabile spazzatura", ha sbottato il tycoon, quindi il cessate il fuoco potrebbe cessare da un momento all’altro, sottolinea la Cnn citando fonti vicine alla Casa Bianca, è "in terapia intensiva", usando le parole del presidente. Trump è frustrato, percepisce la pressione mondiale per una riapertura completa dello Stretto di Hormuz e quella di non riuscire ad ottenere lo stop al nucleare, che è il principale motivo della sua decisione di attaccare l’Iran. Trump ha ribadito la potenza degli Stati Uniti e del suo esercito a una cena per la polizia alla Casa Bianca: "Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, Trump: il cessate il fuoco “è in terapia intensiva”. Ma prima deve recarsi in Cina per vedere Xi. E spunta un sottomarino con testate nucleari a Gibilterra

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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