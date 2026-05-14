Dopo circa due ore e quindici minuti si è concluso l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, definito dal primo come “Ottimo”. Durante la discussione, Xi Jinping ha messo in guardia contro una gestione inappropriata della questione di Taiwan, sostenendo che potrebbe portare a un conflitto. La durata e le parole di entrambe le parti sono state al centro dell’attenzione dei media internazionali.

È durato circa due ore e quindici minuti l’atteso incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Un colloquio che il presidente americano a definito “Ottimo”, rispondendo a margine ai giornalisti che gli chiedevano un commento a caldo, come riporta l’emittente Cnn. Un giudizio arrivato nel corso della visita al Tempio del Cielo nella capitale cinese che il tycoon ha definito «Un posto magnifico. Incredibile. La Cina è bellissima». Di un altro tenore i resoconti diffusi dai media ufficiali della Repubblica Popolare. Al centro dell’attenzione del leader di Pechino c’è il dossier Taiwan che se gli Stati Uniti non dovessero gestire «in modo appropriato» potrebbero portare a un «conflitto» tra Usa e Cina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Xi avverte Trump su Taiwan: “Una gestione inappropriata può portare al conflitto”

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Donald Trump and Xi Jinping discuss Taiwan in phone call | ABC NEWS

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