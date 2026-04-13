A poche settimane dal vertice tra l’ex presidente e il presidente cinese, le autorità statunitensi stanno affinando la propria comunicazione riguardo a Taiwan. La strategia mira a mantenere aperti i canali di dialogo senza compiere passi concreti che possano compromettere le posizioni di entrambe le parti. La pianificazione di questa fase prevede un uso attento del linguaggio diplomatico, con l’obiettivo di preparare il terreno per le discussioni future.

Washington sta preparando il terreno per il vertice di metà maggio tra Trump e Xi, modulando con estrema precisione il linguaggio diplomatico su Taiwan per creare spazio negoziale senza dover formalizzare concessioni immediate. Attraverso una gestione sottile di verbi, sospensioni di vendite militari e nuovi inquadramenti nei documenti di intelligence, l’amministrazione statunitense sta delineando una strategia che punta a ridurre la tensione nello Stretto prima dell’incontro tra i due leader. La semantica del potere: quando cambiare un verbo significa cambiare rotta. Nel delicato equilibrio che regola i rapporti tra Washington e Pechino, la sostanza della politica si gioca spesso sulla scelta di una singola parola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi: la strategia segreta di Washington su Taiwan

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