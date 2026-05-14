X Factor Paola Iezzi non sarà l’unica donna in giuria | dopo l’addio di Achille Lauro potrebbe arrivare la popstar del moment

La prossima stagione di X Factor sta iniziando a delinearsi dopo l’uscita di Achille Lauro dalla giuria. La produzione sta valutando varie opzioni e ha avviato trattative con alcuni nomi noti per arricchire il panel di giudici, che già vede la presenza di Paola Iezzi. Tra le proposte ci sarebbero diverse figure di grande popolarità nel panorama musicale, mentre i provini sono ancora in corso e le decisioni finali devono essere prese.

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La nuova edizione di X Factor prende forma dopo l’addio di Achille Lauro. Tra conferme, provini e trattative riservate, il talent di Sky starebbe valutando diversi nomi molto popolari per completare la giuria, accanto a Paola Iezzi. Leggi anche: X Factor, addio Achille Lauro: al suo posto arriva il cantante del momento (non è Tananai!) La macchina organizzativa di X Factor è già in movimento in vista della prossima stagione televisiva. Dopo l’uscita di scena di Achille Lauro, il talent musicale starebbe cercando il nome giusto per completare il tavolo dei giudici. Le conferme sembrano ormai vicine per alcuni volti già presenti nella passata edizione, tra cui Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - X Factor, Paola Iezzi non sarà l’unica donna in giuria: dopo l’addio di Achille Lauro, potrebbe arrivare la popstar del moment ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia a cena prima della finale di X Factor Sullo stesso argomento X Factor 2026, rivoluzione in giuria: addio ad Achille Lauro, Giorgia verso la confermaX Factor verso i 20 anni: riparte da certezze (ma con un’assenza pesante) X Factor si avvicina a un traguardo simbolico: la ventesima edizione. Leggi anche: Cambia la giuria di X Factor 2026, Achille Lauro pensa di non tornare e sarà difficile convincerlo Temi più discussi: GialappaShow, Paola Iezzi affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a puntata; Paola Iezzi: Aprii il concerto di Michael Jackson, ero terrorizzata. Il nuovo singolo? Una celebrazione del rapporto con Chiara; Gialappashow, Paola Iezzi superstar: imita Anna Oxa, duetta con Spasmo e balla lo swing. Tutti i cameo della puntata; Gialappashow su TV8 Paola Iezzi co-conduttrice, ospiti e parodie di stasera 11 maggio. Ci hanno privato del trio Paola Iezzi, Annalisa e Giorgia a X Factor 0mofobia x.com GialappaShow, Paola Iezzi affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a puntataLeggi su Sky TG24 l'articolo GialappaShow, Paola Iezzi affianca il Mago Forest alla conduzione della 7a puntata ... tg24.sky.it X Factor 2025, esplode la tensione tra Paola Iezzi e Achille Lauro/ Reazione ignorante, lui chiede scusaÈ scoppiato un battibecco a X Factor 2025 tra Achille Lauro e Paola Iezzi, il cantante a fine puntata le ha chiesto scusa ed è tornato il sereno. C’è stato un piccolo battibecco tra Achille Lauro e ... ilsussidiario.net