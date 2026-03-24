X Factor 2026 rivoluzione in giuria | addio ad Achille Lauro Giorgia verso la conferma

X Factor verso i 20 anni: riparte da certezze (ma con un’assenza pesante). X Factor si avvicina a un traguardo simbolico: la ventesima edizione. Un compleanno importante che Sky vuole celebrare puntando su una strategia precisa: continuità davanti e dietro le telecamere. Le registrazioni partiranno a giugno, ma il cantiere è già aperto. E dalle prime indiscrezioni emerge una linea chiara: cambiare il meno possibile, salvo una defezione che rischia di pesare. Giorgia resta al timone: scelta di continuità. Dopo il debutto convincente, Giorgia è destinata a restare alla conduzione. La sua presenza ha rappresentato uno dei punti più solidi dell’ultima stagione: credibilità, empatia e una naturalezza che ha funzionato sia con il pubblico che con i concorrenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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