Cambia la giuria di X Factor 2026 Achille Lauro pensa di non tornare e sarà difficile convincerlo

Starebbe già prendendo forma il cast di X Factor 2026. Secondo alcune indiscrezioni, Achille lauro potrebbe lasciare il suo ruolo di giudice dopo due anni consecutivi. Nessuno scontro con gli altri membri, ma una scelta per dedicarsi alla sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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