Un wrestler ha annunciato sui social di puntare al titolo Intercontinentale detenuto da Penta. Con un video, ha comunicato ufficialmente la sua volontà di sfidare il campione. La mossa segue le recenti attività promozionali e le dichiarazioni pubbliche del wrestler, che ora si prepara a confrontarsi con Penta per il titolo. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulla data dell'incontro o sulla strategia di entrambi i contendenti.

Con un video sui social, Rusev è andato ufficialmente alla caccia del titolo Intercontinentale di Penta. Rusev sembra davvero concentrato e carico, definendo questo momento “ una giornata felice in casa Rusev ora che finalmente avrà Penta contro Rusev. uno contro uno “. Si percepisce tutta la sua intensità quando ripete “ finalmente, finalmente, finalmente metterò le mani su Penta e non ci saranno altri cinque sciocchi a cercare di mettersi tra me e il mio titolo “. Pur ammettendo che: “ Non sottovaluto affatto Penta, e rispetto tutte le sue acrobazie ma Rusev è grosso, Rusev è forte e Rusev è cattivo, ed è incazzato nero. Non sto lottando per un’altra casa, per un’altra auto sto lottando per la cosa che conta più di tutte.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rusev pronto a prendersi titolo di Penta

CM Punk Vs. Jey Uso, Jade Cargill Vs. Tiffany Stratton, Cody Rhodes, Dominik Mysterio, John Cena

Notizie correlate

WWE: Rusev crede che il titolo USA gli appartengaRusev ha sempre avuto un rapporto speciale con il WWE United States Championship, titolo che ha conquistato tre volte nel corso della sua carriera.

Penta vince il titolo WWE grazie a Triple HUna notte decisiva per la divisione intercontinentale ha visto Penta El Zero Miedo conquistare il Titolo Intercontinentale dopo aver avuto la meglio...