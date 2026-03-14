Rusev, wrestler noto per il suo legame con il WWE United States Championship, ha dichiarato di essere convinto di meritare nuovamente il titolo. Nel corso della sua carriera, ha conquistato il titolo tre volte. Attualmente, il wrestler continua a mostrare fiducia nelle proprie capacità di ottenere nuovamente la cintura. La sua convinzione si basa sulla sua esperienza e sui successi passati nel roster WWE.

Rusev ha sempre avuto un rapporto speciale con il WWE United States Championship, titolo che ha conquistato tre volte nel corso della sua carriera. In una recente intervista ha parlato apertamente di quanto quella cintura abbia rappresentato per lui durante il suo primo periodo nella compagnia. Il wrestler bulgaro, tornato in WWE dopo l’esperienza come Miro in All Elite Wrestling, ha ricordato i suoi regni da campione e ha spiegato perché considera quel titolo quasi “suo”. Per Rusev, infatti, il valore di una cintura non dipende soltanto dal prestigio sulla carta, ma da come un atleta riesce a renderla importante con le proprie prestazioni. Il legame speciale con il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rusev crede che il titolo USA gli appartenga

Articoli correlati

Leggi anche: WWE: Ecco il motivo dell’assenza di Rusev

WWE: Rivelati dettagli sul possibile ritorno di RusevRusev non è più apparso nella programmazione settimanale della WWE da quando ha perso contro Jey Uso nei quarti di finale del “The Last Time Is Now...

Rusev Loved His United States Title Runs