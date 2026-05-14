WWE | Piper Niven sottoposta a intervento al collo le sue parole dopo mesi lontana dal ring

Dopo mesi di assenza dai combattimenti, la wrestler ha annunciato di aver affrontato un intervento chirurgico al collo presso un ospedale in California. La sua ultima apparizione risale ad agosto 2025, e nelle scorse ore ha condiviso un’immagine dal letto d’ospedale, confermando di aver subito l’operazione. La sua permanenza lontano dal ring era stata già annunciata in passato, ma questa è la prima volta che fornisce dettagli sulla natura dell’intervento.

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