WWE | Piper Niven sottoposta a intervento al collo le sue parole dopo mesi lontana dal ring
Dopo mesi di assenza dai combattimenti, la wrestler ha annunciato di aver affrontato un intervento chirurgico al collo presso un ospedale in California. La sua ultima apparizione risale ad agosto 2025, e nelle scorse ore ha condiviso un’immagine dal letto d’ospedale, confermando di aver subito l’operazione. La sua permanenza lontano dal ring era stata già annunciata in passato, ma questa è la prima volta che fornisce dettagli sulla natura dell’intervento.
Piper Niven ha finalmente parlato della sua lunga assenza dalla programmazione WWE. Fuori dai giochi da agosto 2025, Niven ha condiviso questa settimana una foto dal letto d’ospedale, rivelando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al collo in California. La star della WWE ha spiegato di aver subito un’ anterior discectomia, una procedura eseguita per rimuovere un disco danneggiato nella zona cervicale. Nonostante la gravità dell’operazione, Niven è comunque riuscita a scherzarci sopra sui social: “Sono andata in California e tutto quello che ho ottenuto è stata questa pessima anterior discectomia”. Piper Niven: “È stato un momento davvero spaventoso”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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