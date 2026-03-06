In WWE | il ruolo chiave di CM Punk

In WWE, il passaggio di Danhausen è stato deciso da chi gestisce le scelte di casting, con l’obiettivo di mettere in evidenza un personaggio che può attrarre pubblico e stimolare vendite. La decisione si basa su una strategia interna volta a promuovere un volto riconoscibile e con un’immagine particolare. Il trasferimento è stato confermato attraverso comunicazioni ufficiali e annunci sui canali della federazione.

Il passaggio di Danhausen in WWE è stato orchestrato da una spinta interna, orientata a valorizzare un personaggio distintivo con potenziale commerciale. Una figura di rilievo come CM Punk avrebbe promosso l'ingaggio dell'ex stella della AEW, legata da un'amicizia di lunga data. L'operazione è stata coordinata per offrire al pubblico un debutto credibile a Stamford, riflettendo una strategia mirata a massimizzare l'impatto e la riconoscibilità del personaggio. La promozione interna ha puntato sull'idea di presentare il personaggio "Very Nice, Very Evil" come un elemento unico nel roster.