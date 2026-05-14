WTA Roma 2026 | Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finale

Nella prima semifinale del WTA Roma 2026, Coco Gauff, numero tre del tabellone, ha affrontato Sorana Cirstea. Dopo un’ora e quindici minuti di gioco, l’americana ha vinto con il punteggio di 6-4, 6-3, superando la romena e assicurandosi un posto in finale agli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo. La partita si è svolta sui campi in terra battuta della capitale italiana.

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Nella prima semifinale del torneo WTA di Roma l’americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, sgretola 6-4 6-3 la resistenza della romena Sorana Cirstea in un’ora e quindici minuti e vola in finale agli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo. Nella sfida decisiva di sabato l’americana sfiderà la vincente della sfida di questa sera tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina. La romena inaugura il match con il break ai vantaggi dell’1-0 e consolida il vantaggio con il 2-0. La statunitense si sblocca con il punto del 2-1. La statunitense aumenta il livello della sua prestazione, trova maggiore profondità con i suoi colpi e forza l’errore dell’avversaria per il 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026: Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinaleIl programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Pronostico e quote Sorana Cirstea – Corco Gauff, semifinale WTA Roma 14-05-2026Sorana Cirstea e Coco Gauff inizieranno la loro sfida non prima delle 15:00, e comunque non prima della fine del primo quarto di finale maschile tra... Temi più discussi: Gauff: Non sono Sinner, qualche set lo perderò. Devo smetterla di mettermi pressione; WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno; Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato; WTA Roma 2026, Gauff e Rybakina si aggiungono al coro: Si al boicottaggio, ma serve un sindacato. Pronostico e quote Sorana Cirstea – Corco Gauff, semifinale WTA Roma 14-05-2026 ift.tt/cqnDZYa #scommesse #pronostici x.com WTA Roma 2026: Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finaleNella prima semifinale del torneo WTA di Roma l'americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, sgretola 6-4 6-3 la resistenza della romena Sorana ... oasport.it WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinaleIl programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d'Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana ... oasport.it