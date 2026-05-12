Nella giornata degli Internazionali d’Italia, il programma delle partite comprende i quarti di finale della parte alta del tabellone femminile. Tra gli incontri in programma, si segnala la sfida tra Gauff e Cirstea, che deciderà una delle prime semifinali del torneo di Roma 2026. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede in corsa diverse tenniste di alto livello.

Il programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana Sorana Cirstea, autrice dell’eliminazione di Aryna Sabalenka nei sedicesimi, e Coco Gauff a giocarsi la prima semifinale in programma giovedì. Non si ferma la corsa di Sorana Cirstea. La testa di serie numero 26 piega la lettone Jelena Ostapenko 6-1 7-6(0) in un’ora e trentatré minuti. La romena, dopo aver salvato palla break, tiene il servizio di apertura. La lettone replica a zero per l’1-1. La testa di serie numero ventisei rompe l’equilibrio nel quarto gioco quando trasforma la palla break del 3-1, continua a macinare il suo gioco e s’invola fino al 6-1 sancito dal primo set point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra...

Argomenti più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno; Gauff: Non sono Sinner, qualche set lo perderò. Devo smetterla di mettermi pressione; Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato.

Pronostico e quote Coco Gauff – Mirra Andreeva, WTA Roma 12-05-2026 ift.tt/ghH6iW7 #scommesse #pronostici x.com

WTA 1000 Roma R4: [3] C. Gauff def. [16] I. Jovic 5-7, 7-5, 6-2 reddit

WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinaleIl programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d'Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana ... oasport.it