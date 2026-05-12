WTA Roma 2026 | Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinale

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata degli Internazionali d’Italia, il programma delle partite comprende i quarti di finale della parte alta del tabellone femminile. Tra gli incontri in programma, si segnala la sfida tra Gauff e Cirstea, che deciderà una delle prime semifinali del torneo di Roma 2026. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede in corsa diverse tenniste di alto livello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana Sorana Cirstea, autrice dell’eliminazione di Aryna Sabalenka nei sedicesimi, e Coco Gauff a giocarsi la prima semifinale in programma giovedì. Non si ferma la corsa di Sorana Cirstea. La testa di serie numero 26 piega la lettone Jelena Ostapenko 6-1 7-6(0) in un’ora e trentatré minuti. La romena, dopo aver salvato palla break, tiene il servizio di apertura. La lettone replica a zero per l’1-1. La testa di serie numero ventisei rompe l’equilibrio nel quarto gioco quando trasforma la palla break del 3-1, continua a macinare il suo gioco e s’invola fino al 6-1 sancito dal primo set point.🔗 Leggi su Oasport.it

wta roma 2026 gauff sfider224 cirstea nella prima semifinale
© Oasport.it - WTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra...

Argomenti più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno; Gauff: Non sono Sinner, qualche set lo perderò. Devo smetterla di mettermi pressione; Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato.

wta roma 2026 gauffWTA Roma 2026: Gauff sfiderà Cirstea nella prima semifinaleIl programma di giornata del torneo femminile degli Internazionali d'Italia propone i quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno la veterana ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web