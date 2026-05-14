Workshop internazionale Paesaggi specchio | verso un anteprogetto speculativo tra il Veneto e l' Aconcagua Cile

“Paesaggi specchio: verso un anteprogetto speculativo tra il Veneto e l’Aconcagua (Cile)” si configura come primo evento formativo ospitato in Villa La Palladiana, villa veneta del XVI secolo con parco, che nel 2026 riconquista il suo antico splendore grazie a un progetto internazionale di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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