Progetto internazionale all’Irst Arriva Maya lo specchio digitale per il cuore di chi ha avuto il cancro

Un nuovo progetto internazionale si svolge all’Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola, dove verrà testato ‘Maya’, uno specchio digitale destinato a persone che hanno avuto il cancro al cuore. Il progetto, finanziato dal programma europeo Horizon con quasi 6 milioni di euro, coinvolge 16 enti di ricerca provenienti da 10 Paesi e rappresenta l’unico centro clinico italiano tra i cinque selezionati per questa sperimentazione.

Si chiama ‘Maya’ il progetto all’avanguardia che sarà testato all’ Irst ‘Dino Amadori’ di Meldola, l’unico centro clinico italiano dei cinque selezionati per sviluppare questa sperimentazione finanziata dal programma europeo Horizon con quasi 6 milioni e che coinvolge 16 enti di ricerca da 10 Paesi. L’altra realtà italiana presente è il Cnr – Istituto di scienza e tecnologia dell’informazione ‘Alessandro Faedo’. Il progetto si propone come un vero e proprio ‘ specchio della salute digitale ’. Quando il paziente si posiziona di fronte alla piattaforma, questa è, infatti, in grado di analizzarne la posizione e i movimenti del corpo e del viso, unendoli ai parametri biometrici raccolti tramite una bilancia digitale e ad altri dispositivi come uno smartwatch e un misuratore di pressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

