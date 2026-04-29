Da Hollywood a Foggia e sul Gargano | workshop di sceneggiatura internazionale

Un workshop di sceneggiatura internazionale si svolge tra Hollywood, Foggia e il Gargano, offrendo a professionisti e appassionati l’opportunità di approfondire le proprie competenze nella scrittura per il cinema. L’evento, denominato Cinema Residency OPEN, coinvolge diverse location e mira a favorire lo scambio di idee tra partecipanti di vari paesi. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla promozione della produzione cinematografica e alla formazione nel settore audiovisivo.

Cinema Residency OPEN LAB – Screenwriters: il 16 maggio a Foggia una giornata internazionale dedicata alla sceneggiatura e al futuro dell’industria audiovisiva FOGGIA – Una giornata aperta al pubblico dedicata alla scrittura cinematografica, al processo creativo e alle trasformazioni in atto nel settore audiovisivo contemporaneo. Sabato 16 maggio, il Teatro Umberto Giordano di Foggia (Piazza Cesare Battisti) ospiterà il Cinema Residency OPEN LAB – Screenwriters. Il laboratorio vedrà coinvolti 12 sceneggiatori provenienti da diversi Paesi del mondo, selezionati attraverso una call internazionale, che lavoreranno in modo intensivo sui propri progetti all’interno di un contesto immersivo e a numero limitato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Da Hollywood a Foggia e sul Gargano: workshop di sceneggiatura internazionale Notizie correlate Leggi anche: ASL Foggia. Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano Leggi anche: ASL Foggia. Screening oncologici sul Gargano: prima tappa a Ischitella il 15 aprile 2026 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Da Hollywood a Foggia e sul Gargano: workshop di sceneggiatura internazionale; Piemontese travolto da monopattino: Sto bene. Veicolo a velocità intollerabile: Ho denunciato; Addio a Dean Tavoularis, Coppola piange il suo scenografo da Oscar; Terna: Di Foggia rinuncia ufficialmente alla buonuscita da 7,3 milioni. C'è l'accordo, ma è subordinato alla presidenza dell'Eni. Da Hollywood a Foggia e sul Gargano: workshop di sceneggiatura internazionaleUna giornata aperta al pubblico dedicata alla scrittura cinematografica, al processo creativo e alle trasformazioni in atto nel settore audiovisivo ... immediato.net DA HOLLYWOOD A FOGGIA E SUL GARGANO: workshop di sceneggiatura internazionale - facebook.com facebook 28 aprile 1937 Nasce Cinecittà, la Hollywood sul Tevere x.com