È stabilmente tra i film più visti su Netflix in questi giorni. E non è difficile capire perché. The Killer è il remake che nessuno si aspettava. Non perché qualcuno abbia deciso di rimettere mano a un classico del cinema d’azione, ma perché a farlo è stato il regista del film originale in persona. John Woo, che nel 1989 ha girato a Hong Kong il cult da cui ha avuto inizio la sua fortuna internazionale (da FaceOff a Mission: Impossible ), è tornato dietro la macchina da presa per raccontare la stessa storia in modo completamente nuovo, con una protagonista donna, Parigi come scenografia e la sua firma visiva intatta. «Volevo sorprendere il pubblico», ha dichiarato Woo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The Killer di John Woo è tra i film più visti su Netflix: Nathalie Emmanuel e Omar Sy in un action thriller tra cuore, spade, pistole e Parigi

Il Sacro Cuore conquista il botteghino: il film è tra i più visti al cinema in ItaliaArrivato al cinema il docufilm Sacro Cuore ha da subito conquistato il pubblico italiano e ha raggiunto fin dalla prima proiezione un enorme successo.

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José Jurado Montilla, noto come “Dinamita Montilla”, è un serial killer spagnolo condannato a 123 anni per quattro omicidi tra il 1985 e il 1987. Liberato nel 2013, nel 2023 è accusato dell’omicidio di Esther Estepa. La docuserie Netflix ‘Il serial killer di TikTok’ r - facebook.com facebook