Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Boys, la serie nota per il suo successo internazionale e i numerosi premi Emmy. Il video mostra le prime immagini della stagione conclusiva, che promette di portare a termine le vicende dei protagonisti. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma l’attesa tra i fan è già alta.

La quinta e ultima stagione di The Boys, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video dall’8 aprile 2026 Prime Video ha svelato l’epico trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di The Boys, l’iconica serie di successo mondiale, pluripremiata agli Emmy Awards, che si avvia verso il suo esplosivo capitolo finale. La quinta stagione debutterà l’8 aprile 2026 con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all’indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Il trailer mostra i personaggi iconici della serie mentre si preparano per un’ultima resa dei conti, che culminerà nello scontro decisivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Rilasciato il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Boys!

The Boys, ecco il trailer ufficiale della quinta e ultima stagionedella serie, disponibile dall’8 aprile su Prime Video: gli iconici protagonisti si preparano per un’ultima resa dei conti.

Leggi anche: The Boys 5, svelato il trailer ufficiale dell'ultima stagione

Who Is Homelander Punching In The Boys Season 5 Trailer 6 Theories

Tutti gli aggiornamenti su The Boys.

Temi più discussi: The Boys 5 – Prime Video ha rilasciato il trailer della stagione finale; The Boys: Prime Video svela il trailer della quinta e ultima stagione; The Boys 5, ammirate l’esplosivo trailer della stagione finale; The Boys, la quinta e ultima stagione su Prime Video.

The Boys, il trailer ufficiale della stagione finale [HD]Regia di Dan Trachtenberg, Jennifer Phang, Philip Sgriccia. Una serie con Nathan Mitchell, Erin Moriarty, Jessie Usher, Karl Urban, Jennifer Esposito. mymovies.it

The Boys 5: Ecco il trailer ufficiale italiano della stagione finale!A un mese dal ritorno in tv di The Boys, con la quinta e ultima stagione, ecco il trailer ufficiale italiano. Il mondo sta per essere salvato o distrutto: dipende da chi avrà la meglio alla fine di Th ... comingsoon.it

Reunion per i protagonisti di Supernatural...in The Boys Nel primo trailer ufficiale della quinta e ultima stagione della serie Prime Video appaiono Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins, rispettivamente interpreti di Dean, Sam e Castiel nello show T - facebook.com facebook

The Boys: pubblicato il trailer finale dell’ultima stagione della serie Prime Video x.com