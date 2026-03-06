Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy

Da screenworld.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp ha annunciato che presto sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati in rubrica, purché ci siano state recenti interazioni come messaggi o chiamate. Questa novità si applicherà senza compromettere la privacy degli utenti, secondo quanto comunicato dalla piattaforma. La funzione sarà disponibile a breve e coinvolgerà gli utenti che hanno avuto contatti recenti tramite l’app.

WhatsApp sta per introdurre una novità che cambierà il modo in cui visualizziamo gli aggiornamenti di Stato: presto sarà possibile vedere gli stati anche dei numeri non salvati in rubrica, a patto che ci sia stata almeno una recente interazione, come un messaggio o una chiamata. La funzione, già in fase di test su Android, iOS e Web, punta a rendere la condivisione più flessibile senza compromettere la privacy, distinguendo chiaramente tra contatti salvati e non salvati. Gli aggiornamenti dei numeri esterni mostreranno il nome dell’account preceduto dal simbolo “ ~ ”, mentre per i contatti registrati nulla cambierà. Fino ad oggi, la visualizzazione degli stati era limitata ai contatti salvati e alle eccezioni come menzioni o gruppi in comune. 🔗 Leggi su Screenworld.it

whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy
© Screenworld.it - Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy

Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambiaPresto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i...

Privacy a rischio su WhatsApp: ecco le 8 funzioni segrete che cambiano tutto per la tua sicurezzaPuoi proteggere la tua privacy e metterti al sicuro con 8 funzioni, che in pochi conoscono, disponibili sul tuo WhatsApp.

Contenuti e approfondimenti su Whatsapp estende.

Temi più discussi: WhatsApp consente di condividere aggiornamenti di stato anche con numeri non salvati; La nuova funzionalità WhatsApp Premium per Android ti consente di fissare 20 conversazioni, eliminare la pubblicità negli aggiornamenti e selezionare 14 icone; Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy; WhatsApp, arriva la pubblicità tramite stati e canali: come funziona.

WhatsApp cambia gli stati: visibili anche senza salvare il numeroWhatsApp sta sperimentando un cambiamento che potrebbe modificare il modo in cui gli utenti vedono e condividono gli stati all’interno dell’app. Fino a oggi ... tecnoandroid.it

WhatsApp sta iniziando a mostrare gli aggiornamenti di stato anche dai numeri non salvatiWhatsApp si prepara all'arrivo dei nomi utenti modificando il modo di visualizzare gli aggiornamenti di stato. tuttoandroid.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.