WhatsApp ha annunciato che presto sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati in rubrica, purché ci siano state recenti interazioni come messaggi o chiamate. Questa novità si applicherà senza compromettere la privacy degli utenti, secondo quanto comunicato dalla piattaforma. La funzione sarà disponibile a breve e coinvolgerà gli utenti che hanno avuto contatti recenti tramite l’app.

WhatsApp sta per introdurre una novità che cambierà il modo in cui visualizziamo gli aggiornamenti di Stato: presto sarà possibile vedere gli stati anche dei numeri non salvati in rubrica, a patto che ci sia stata almeno una recente interazione, come un messaggio o una chiamata. La funzione, già in fase di test su Android, iOS e Web, punta a rendere la condivisione più flessibile senza compromettere la privacy, distinguendo chiaramente tra contatti salvati e non salvati. Gli aggiornamenti dei numeri esterni mostreranno il nome dell’account preceduto dal simbolo “ ~ ”, mentre per i contatti registrati nulla cambierà. Fino ad oggi, la visualizzazione degli stati era limitata ai contatti salvati e alle eccezioni come menzioni o gruppi in comune. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy

Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambiaPresto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i...

Privacy a rischio su WhatsApp: ecco le 8 funzioni segrete che cambiano tutto per la tua sicurezzaPuoi proteggere la tua privacy e metterti al sicuro con 8 funzioni, che in pochi conoscono, disponibili sul tuo WhatsApp.

Contenuti e approfondimenti su Whatsapp estende.

Temi più discussi: WhatsApp consente di condividere aggiornamenti di stato anche con numeri non salvati; La nuova funzionalità WhatsApp Premium per Android ti consente di fissare 20 conversazioni, eliminare la pubblicità negli aggiornamenti e selezionare 14 icone; Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacy; WhatsApp, arriva la pubblicità tramite stati e canali: come funziona.

WhatsApp cambia gli stati: visibili anche senza salvare il numeroWhatsApp sta sperimentando un cambiamento che potrebbe modificare il modo in cui gli utenti vedono e condividono gli stati all’interno dell’app. Fino a oggi ... tecnoandroid.it

WhatsApp sta iniziando a mostrare gli aggiornamenti di stato anche dai numeri non salvatiWhatsApp si prepara all'arrivo dei nomi utenti modificando il modo di visualizzare gli aggiornamenti di stato. tuttoandroid.net

WhatsApp sta sperimentando una novità destinata a cambiare il modo in cui condividiamo aggiornamenti di stato: alcune versioni beta del servizio, attualmente disponibili in regioni selezionate, permettono di condividere contenuti con contatti non salvati, purc - facebook.com facebook