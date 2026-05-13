Diritti donne e nuove generazioni | a Milano torna il WeWorld Festival per parlare di diritti

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, Base Milano accoglie il WeWorld Festival, un evento che si concentra su diritti, donne e nuove generazioni. L’appuntamento mette in evidenza questioni sociali e politiche attraverso incontri, iniziative e approfondimenti. La manifestazione si ripete annualmente e si svolge in uno spazio dedicato al confronto pubblico, promuovendo il dialogo su temi di attualità.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, uno spazio politico e culturale che ogni anno porta nel dibattito pubblico temi urgenti.La nuova edizioneIl titolo di questa edizione, ‘Unite e Plurali: meglio parlarne prima che mai’, è un invito a riconoscere e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Ugo Ferrero (@Ugo_Ferrero) / Posts / X x.com

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