WeWorld Festival a Milano | dialogo su parità e nuove mascolinità

A Milano si tiene il WeWorld Festival, un evento dedicato al dialogo su temi come la parità di genere e le nuove concezioni di mascolinità. Durante la manifestazione si discuterà di come i cambiamenti nelle rappresentazioni maschili possano influenzare le relazioni tra le persone. Verranno affrontate anche questioni legate alla gestione del corpo femminile e ai diritti delle donne, evidenziando l’importanza del rispetto e dei diritti fondamentali.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove mascolinità cambiare le relazioni umane?. Perché la gestione del corpo femminile indica il rispetto dei diritti?. Cosa spinge le donne di successo ad adottare comportamenti maschili?. Come influisce il design sulla quotidianità delle donne oggi?.? In Breve Giacomo Zani di Mica Macho discute nuove mascolinità il 16 maggio alle 17:30.. Martina Albini analizza l'uso dello stupro come arma bellica nelle 20 nazioni WeWorld.. Lara Lago affronta il tema della grassofobia durante gli incontri al festival.. Lidia Ravera tratta lo stigma della menopausa il 17 maggio alla Music Room.. Dal 15 al 17 maggio la sede di BASE a Milano ospiterà la sedicesima edizione del WeWorld Festival per affrontare il tema della parità di genere attraverso un programma che coinvolgerà diverse fasce d’età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WeWorld Festival a Milano: dialogo su parità e nuove mascolinità Notizie correlate Sul corpo delle donne: al festival WeWorld di Milano si torna a parlare di una parità che ancora non c’èMai come quest’anno la cronaca internazionale ci sta dicendo che c’è un bisogno profondo di approcciare le nuove generazioni sui temi della parità di... Leggi anche: L'incontro di WeWorld su "corpi, diritti e femminismi in rivolta" a Milano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: WeWorld Festival Milano: Dal 15 al 17 maggio a Base Milano la 16esima edizione; WeWorld Festival Milano; A MILANO TORNA IL WEWORLD FESTIVAL: I DIRITTI DELLE DONNE, DELLE RAGAZZE E DELLE NUOVE GENERAZIONI AL CENTRO DELLA 16° EDIZIONE (15-17 maggio); WeWorld Festival: tre giorni per poter essere unite e plurali. Sul corpo delle donne: al festival WeWorld di Milano si torna a parlare di una parità che ancora non c’èMai come quest’anno la cronaca internazionale ci sta dicendo che c’è un bisogno profondo di approcciare le nuove generazioni sui temi della parità di genere, per questo la sedicesima edizione del WeWo ... tpi.it Meglio parlarne prima che mai: a Milano arriva Unite & Plurali, tre giorni per rimettere i diritti al centro del futuroDal 15 al 17 maggio torna il WeWorld Festival al BASE: talk, performance e attivismo per parlare di corpi, nuove maschilità e cittadinanza oltre ogni pregiudizio ... ilgiorno.it Al #WeWorldFestivalMilano, ti aspetta un reading speciale dedicato alle voci delle madri di Gaza, costruito a partire da testimonianze reali raccolte nei nostri progetti della Striscia. Sabato 17 maggio, 19:30 - 21:00 Ground Hall, BASE Milano Evento libero e g - facebook.com facebook