Werder Brema-Borussia Dortmund sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si disputa l'ultima partita di campionato tra Werder Brema e Borussia Dortmund. La squadra di casa si presenta con la salvezza già assicurata, mentre gli ospiti, guidati dall’allenatore Kovac, sono matematicamente secondi in classifica. La partita si svolge allo stadio del Werder Brema, con entrambe le formazioni pronte a concludere la stagione. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultima di campionato in casa di un Werder Brema salvo con di scena il Borussia Dortmund di Kovac matematicamente secondo in classifica. I werderaner nonostante 2 KO consecutivi hanno approfittato delle sconfitte di St. Pauli e Wolfsburg per festeggiare una stentata salvezza con 90 minuti di anticipo. Una stagione difficile con un cambio di allenatore e l’arrivo di Thioune che è riuscito a raddrizzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Werder Brema-Borussia Dortmund (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Werder Brema-Augsburg (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiA 3 giornate dalla fine della Bundesliga il Werder Brema di Thioune cerca punti salvezza contro l’Augsburg di Baum. Hoffenheim-Werder Brema (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiMancano 180 minuti alla fine della Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer si gioca le restanti chances di approdate alla Champions League sul campo del... Temi più discussi: Bundesliga, Werder Brema-Borussia Dortmund diretta tv live: lo streaming gratis; Confirmed lineups: Borussia Dortmund vs. Werder Bremen; Borussia Dortmund - Werder Brema: 2-2 | Bundesliga - Risultati; Wolfsburg - Bayern Monaco in Diretta Streaming | DAZN IT. Pronostico Werder Brema-Borussia Dortmund: Kovac chiude in bellezza con i 2008Werder Brema-Borussia Dortmund è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMA : 3 - 083' Sostituzione BORUSSIA DORTMUND: entra K. ADEYEMI (27), esce F. SILVA (21). 83' BORUSSIA DORTMUND in GOL con S. GUIRASSY. 83' GOL BORUSSIA DORTMUND. 81' Sostituzione WERDER BREMA: entra O. DEMAN (2 ... quotidianodipuglia.it