Sabato 2 maggio 2026 alle 15:30 si affrontano Werder Brema e Augsburg, a tre giornate dalla conclusione della Bundesliga. Il Werder Brema, guidato dall’allenatore Thioune, cerca punti utili per la salvezza, mentre l’Augsburg, sotto la guida di Baum, si prepara alla sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La partita si svolge nello stadio di casa dei padroni di casa, con le formazioni che si preparano a scendere in campo.

A 3 giornate dalla fine della Bundesliga il Werder Brema di Thioune cerca punti salvezza contro l’Augsburg di Baum. I werderaner si sono presi un punto importante a Stoccarda approfittando di una squadra stanca dai 120 minuti di coppa, un pareggio che alla luce del KO del St. Pauli vale quanto una vittoria. A +6 dal terzultimo posto basta una vittoria per chiudere definitivamente ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Augsburg (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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