Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si affrontano Hoffenheim e Werder Brema nell’ultima parte della stagione di Bundesliga. A tre turni dalla conclusione, l’Hoffenheim, guidato dall’allenatore Ilzer, cerca di ottenere punti fondamentali in trasferta per mantenere vive le chance di qualificazione alla Champions League. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con il campionato che si avvicina ai momenti decisivi.

Mancano 180 minuti alla fine della Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer si gioca le restanti chances di approdate alla Champions League sul campo del Werder Brema. I biancoblu hanno sprecato un’occasione incredibile nell’ultimo turno facendosi rimontare 2 gol dallo Stoccarda in uno scontro diretto ricco di gol e capovolgimenti di fronte. Occasione persa e adesso non basta solo fare bottino pieno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Werder Brema (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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