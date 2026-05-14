Welfare inclusione e sicurezza urbana | protocollo d' intesa tra candidati attivisti e rappresentanti M5S

Domenica 17 maggio alle 18:30, presso l’Arena Comunale Ferdinando II di San Nicola la Strada, il Movimento 5 Stelle terrà un evento per presentare ufficialmente il Protocollo F. L'iniziativa coinvolge candidati, attivisti e rappresentanti del movimento e si concentrerà sui temi di welfare, inclusione e sicurezza urbana, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti. La presentazione si svolgerà in un contesto pubblico, aperto ai cittadini interessati.

Domenica 17 maggio alle ore 18:30, presso l’Arena Comunale Ferdinando II di San Nicola la Strada, il MoVimento 5 Stelle presenterà ufficialmente il Protocollo F.I.O.R.E., un nuovo modello di welfare, inclusione e sicurezza urbana promosso insieme a cittadini, attivisti e realtà territoriali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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