Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 17 a domenica 19 aprile

Dal 17 al 19 aprile Napoli propone un fine settimana ricco di appuntamenti. Si svolge la rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana intitolata

La speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana Vedi Napoli e poi Mangia, C’era una volta. Scugnizzi in scena all'Augusteo, la mostra Canto Napoli di Emilio Isgrò a Capodimonte, gli appuntamenti diffusi del Comicon Off, Peppe Barra al Teatro Troisi con Buonasera a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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