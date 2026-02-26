Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo

Il fine settimana a Napoli si prospetta ricco di appuntamenti tra teatro, musica e mostre. Dal venerdì al domenica, la città offre diverse occasioni di intrattenimento e cultura per tutti i gusti. Tra spettacoli teatrali, concerti e esposizioni, i napoletani e i visitatori potranno immergersi in un programma vario e coinvolgente che arricchirà il weekend.

Il Piccolo Principe in scena al teatro Augusteo, Frida Bollani Magoni in concerto al Trianon Viviani, la mostra Warhol Vs Banksy. Passaggio a Napoli a Villa Pignatelli, Sabato, domenica e lunedì in scena al Bellini, Paolo Belli al New Teatro Troisi, Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte.