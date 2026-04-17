Weekend a Bari il 18 e 19 aprile 2026 | tutti gli eventi da non perdere tra sport concerti teatro e iniziative per famiglie

A Bari, il fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, sarà caratterizzato da numerosi eventi in città. Durante questi due giorni si svolgeranno manifestazioni sportive, concerti, spettacoli teatrali e iniziative pensate per le famiglie. Il calendario prevede appuntamenti per diverse fasce di pubblico, con attività distribuite in vari luoghi della città. La città si prepara a ospitare un programma ricco di occasioni di svago e intrattenimento.

Bari si prepara a vivere uno dei weekend più intensi della primavera 2026. Sabato 18 e domenica 19 aprile il capoluogo pugliese offrirà un calendario ricchissimo di appuntamenti dedicati a sportivi, famiglie, appassionati di musica, teatro e cultura. Tra i momenti più attesi spicca la Deejay Ten.🔗 Leggi su Baritoday.it

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