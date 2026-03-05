Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 7 e domenica 8 marzo

Questo fine settimana a Latina e provincia si svolgono numerose iniziative tra sabato 7 e domenica 8 marzo, inclusa la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Le manifestazioni si concentrano su temi come la parità di diritti e opportunità, mentre per chi cerca svago, ci sono eventi di intrattenimento e possibilità di relax. La città si anima con diverse attività pensate per tutte le età e interessi.

Fine settimana che coincide anche con la Giornata Internazionale della Donna, sono tante le manifestazioni che parlano di parità di diritti e opportunità, ma per chi ha voglia anche di evasione, intrattenimento e relax, non mancherà l'occasione di fare qualcosa di divertente e interessante. Sono tanti gli appuntamenti in programma: spettacoli dal vivo, mostre, sagre e molto altro ancora.Come sempre a Latina e nella sua provincia ci sono appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Gli appuntamenti del weekend a Latina e dintorni18,00 – LATINA – Circolo Cittadino (P.zza del Popolo) – concerto di pianoforte con SANDRO D’ONOFRIO (a cura del Lions Club di Latina) 20,30 – LATINA – Ristorante Fattoria Prato di Coppola , via del ... latina24ore.it

