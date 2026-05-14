Stasera a Rimini si gioca una partita importante per la Vuelle, con l’obiettivo di ottenere il servizio. La domanda principale riguarda la formazione: nel turnover degli stranieri, la squadra si presenterà con le due torri che hanno cambiato le sorti della precedente partita o potrebbe tornare in campo Jazz Johnson. La partita è prevista per le 20, e i tifosi attendono di scoprire quale formazione scenderà in campo.

La domanda più gettonata, alla vigilia di garatre, è scontata: nel turn-over degli stranieri, la Vuelle si ripresenterà con le due torri che hanno cambiato le sorti della seconda battaglia o reinserirà Jazz Johnson? Tutto farebbe pensare che rivedremo anche stasera (palla a due alle 20.30) Miniotas e Smith a presidiare i tabelloni, ma coach Leka tiene l’informazione riservata, come normale che sia, lasciando il dubbio allo staff rivale su quale assetto si troverà contro in questa terza sfida e sposta il mirino su tematiche più generali: "A Rimini sarà un’altra partita impegnativa, dopo gara2 abbiamo recuperato più energie possibili e fatto qualche aggiustamento in vista della sfida che ci vedrà di scena al Flaminio - dice Spiro -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, garatre è lo spartiacque della sfida. Stasera a Rimini per strappare il servizio

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