Se la Vuelle è uscita indenne, anzi diremmo alla grande dalla 31ª giornata, soprattutto considerando le condizioni in cui si era presentata al Taliercio, alcune delle big sono invece uscite con le ossa rotte: è il caso di Livorno, battuta nettamente a Verona, che precipita in nona posizione, ancora dentro i playoff ma per il rotto della cuffia; ma anche di Rimini, che ha gettato al vento la vittoria sul campo della Fortitudo, raggiunta dopo aver sempre condotto e battuta al supplementare da una tripla ignorante di Matteo Imbrò. Esce bene dagli scontri diretti Scafati, che batte Cividale e resta da sola al 4° posto, dietro le due seconde: Brindisi, che ha messo al tappeto Rieti, rimane così a -2 dalla Vuelle insieme a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, con Bologna gara spartiacque. E il fronte mercato ancora tace

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