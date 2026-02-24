Contro Rimini classe e carattere Vuelle una squadra con l’elmetto | nessuno se lo toglie fino all’ultimo

La vittoria di Vuelle contro Rimini nasce dalla determinazione e dal carattere dei giocatori, che non si arrendono facilmente. La squadra ha mostrato una forte compattezza e un’energia costante, anche nelle situazioni più difficili. Un risultato che rafforza la fiducia nel gruppo, capace di mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo secondo. La partita ha evidenziato la voglia di emergere di questa formazione e la sua capacità di reagire alle sfide più dure.

"Una vittoria importante non solo per i due punti ma per avere dimostrato con quale fame e con quali contenuti tecnici giocano i nostri ragazzi". Spiro Leka ha reso onore alla sua truppa che non si toglie l’elmetto fino alla fine: "A volte i numeri non rendono nemmeno giustizia ad alcuni di loro, come Bertini e Maretto, che lottano su tutti i palloni e stanno con le gambe piegate in difesa sempre: guardate che non è mica facile giocare con questa intensità ogni secondo e sono quelle cose lì che alla fine determinano lo stile di una squadra, la nostra". Il coach ha raccontato un aneddoto che descrive bene lo spirito che pervade questo gruppo così speciale che ha fatto innamorare il pubblico, una piazza esigente che però capisce quando i giocatori fanno sul serio e si impegnano allo spasimo per la causa comune: "Nella settimana che ci portava al derby con Rimini ho dovuto insistere più volte per concludere l’allenamento e quasi ho litigato con Bucarelli e Tambone perché non la smettevano più di spingere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

