Un maxi vortice proveniente dalla Scozia si sta dirigendo verso l’Italia, portando con sé pioggia, vento e circa mezzo metro di neve sulle Alpi. Dopo tre settimane di condizioni soleggiate e temperature atipiche per il periodo, le previsioni indicano un rapido cambiamento atmosferico. La perturbazione si sta muovendo rapidamente attraverso l’Europa, influenzando le condizioni meteorologiche sui territori italiani.

Dopo tre settimane di sole quasi ostinato, con temperature fuori stagione, e quella sensazione di una primavera anticipata, sembra intravedersi all’orizzonte un nuovo cambiamento climatico. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, un profondo vortice nord atlantico sta puntando dritto verso il Mediterraneo. Parte dalla Scozia e corre fino alla Libia: tremila chilometri in tre giorni. Un viaggio rapido con la forte perturbazione che, com’è facilmente intuibile, attraverserà l’Italia. Cambia il meteo. L’impatto di questo fronte metereologico ci sarà tra sabato e domenica quando assisteremo a un ritorno dell’inverno che porterà piogge diffuse, raffiche di vento e un calo termico che potrebbe superare i cinque gradi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, un maxi vortice dalla Scozia è in viaggio verso l’Italia e porterà pioggia, vento e mezzo metro di neve sulle Alpi

