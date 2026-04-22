Controllava la ex quando usciva con le amiche poi botte e minacce di morte al rientro a casa | 23enne ai domiciliari

Un ragazzo di 23 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver controllato la ex ragazza mentre usciva con le amiche, e averla minacciata di morte e picchiata al suo rientro a casa. Sono state accertate anche pedinamenti, danneggiamenti al motorino e minacce ripetute. Per queste condotte, le autorità hanno attivato il cosiddetto ‘codice rosso’, che ha portato alla misura restrittiva.