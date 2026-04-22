Controllava la ex quando usciva con le amiche poi botte e minacce di morte al rientro a casa | 23enne ai domiciliari
Un ragazzo di 23 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver controllato la ex ragazza mentre usciva con le amiche, e averla minacciata di morte e picchiata al suo rientro a casa. Sono state accertate anche pedinamenti, danneggiamenti al motorino e minacce ripetute. Per queste condotte, le autorità hanno attivato il cosiddetto ‘codice rosso’, che ha portato alla misura restrittiva.
Pedinamenti, minacce, aggressioni e anche danneggiamenti al motorino. Queste le azioni che un 23enne avrebbe posto in essere nei confronti della ex e che hanno portato all'attivazione del cosiddetto ‘codice rosso’ e al suo restringimento agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dalla.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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