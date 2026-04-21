Plastic Free sul territorio A Codifiume tanti giovani

Circa trenta giovani, tra cui anche studenti della scuola media di Santa Maria Codifiume, hanno partecipato a un'iniziativa di raccolta rifiuti nel territorio di Codifiume. L'evento si è svolto in un'area dell'argentano, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei rifiuti e alla tutela ambientale. La partecipazione ha coinvolto principalmente giovani che hanno collaborato per ripulire le zone interessate.

Circa trenta giovani si sono impegnati a raccogliere i rifiuti nel territorio argentano. A partecipare sono stati anche gli studenti della scuola media di Santa Maria Codifiume. Anche nel comune di Argenta si è svolto il Plogging Day, l’iniziativa promossa da Plastic Free per sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente attraverso un gesto semplice ma significativo: raccogliere rifiuti durante una passeggiata. L’evento, che si svolge dal 18 al 22 aprile in occasione della Giornata della terra, in questi giorni ha coinvolto persone di tutte le età, dimostrando come anche piccole azioni possano contribuire per un cambiamento più ampio. Tra i protagonisti, però, spicca la presenza dei giovani cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Plastic Free sul territorio. A Codifiume tanti giovani Notizie correlate Leggi anche: Prosegue l’impegno di Plastic Free sul territorio: in programma una passeggiata ecologica Plastic Free: volontari al lavoro sul lungomare di CatonaProssimo appuntamento di clean up della spiaggia targato Plastic Free in programma sabato 28 marzo alle ore 10 sul lungomare di Catona, con ritrovo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maratona della Biodiversità a Ferrara con Plastic Free sabato 18 aprile 2026 alle 9:00; Plastic Free a Sassari: incontro nelle scuole e clean up a Platamona con gli studenti; Plastic Free sul territorio. A Codifiume tanti giovani; Sennori, torna Plastic Free: raccolti anche 50 chili di vetro. Plastic Free. 43 volontari fanno pulizia a CaprinoPlastic Free. 43 volontari fanno pulizia a Caprino di rifiuti plastici disseminati sul territorio della frazione di Pesina ... giornaleadige.it Rovigo, alleanza per l’ambiente: Plastic Free e Croce Rossa insieme contro i rifiutiAccordo tra Plastic Free e Croce Rossa Rovigo: raccolti 6.500 mozziconi e 10 sacchi di rifiuti. Parte la collaborazione ambientale. nordest24.it Plastic free in Capitanata: appello.ai sindaco per stop a palloncini e stoviglie usa e getta - facebook.com facebook