Nel campionato di volley minore, la squadra della Anderlini si trova al centro dell’attenzione in vista di una doppia finale. La stagione si sta avviando alla conclusione, con le competizioni senior e giovanili che proseguono con incontri decisivi. Le partite si svolgono in diverse palestre della zona e coinvolgono diverse categorie, portando alla conclusione un percorso che ha visto molte sfide e risultati importanti per le formazioni locali.

Prosegue il finale di stagione dei campionati di pallavolo, sia a livello senior dove si giocano i playoff Promozione, che a livello giovanile, dove sono iniziate le finali nazionali delle varie categorie: in questo ambito la Scuola di Pallavolo Anderlini è tra le attese protagoniste, essendosi qualificata per la fase finale per lo scudetto nella Under 18 femminile, e nella Under 19 maschile, che si concluderanno nel prossimo weekend. Con una nuova formula, che avvantaggia le squadre più forti, le due formazioni modenesi sono già tra le 8 che si giocheranno il tricolore: le ragazze di Roberta Maioli esordiranno domani mattina, affrontando una delle due formazioni emerse dalle qualificazioni, in un girone con Casal de Pazzi Roma, e Chieri, per poi proseguire fino alla finale tricolore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Minore. La Anderlini al centro. È una doppia finale

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