Volley minore L’ultimo turno e la lotta salvezza La MoRe Anderlini spera ancora

Si conclude la stagione regolare dei campionati minori di volley, con alcune squadre che affrontano ancora la lotta per evitare la retrocessione. La MoRe Anderlini si trova in una posizione che permette di sperare ancora, mentre altre formazioni sono già certe delle posizioni finali. L’ultimo turno ha visto sfide decisive per le sorti delle squadre coinvolte nella zona retrocessione e nella zona playoff.

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Cala il sipario sulla stagione regolare dei campionati minori di volley, ma quasi tutti i verdetti che interessano le squadre modenesi sono già stati emessi con pochissime eccezioni: con promozioni già in cassaforte, come l’Hydroplants Soliera, playoff certi nel caso di Kerakoll Sassuolo e Modena Volley femminile, è la lotta per la retrocessione che infiamma l’ultimo turno. In serie B maschile, ormai certa della discesa in C del Modena Volley, la Mo.Re. Anderlini prova a evitare di accompagnare i giovanissimi gialloblù, ma i margini per evitare la relegazione sono risicati, e non dipendono del tutto dai biancorossi, che dovranno battere da...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley minore. L’ultimo turno e la lotta salvezza. La MoRe Anderlini spera ancora ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Volley In Prima Divisione domina Massa Carrara. Nell’ultimo turno la capolista spazza via l’UpcA due giornate dalla fine della regular season la Pallavolo Massa Carrara è sempre saldamente in testa nel girone A della Prima Divisione maschile. La maledizione dell’ultimo minuto. La Vis Nova beffata a Saronno. Calcio Eccellenza, è lotta salvezzaLa maledizione degli ultimi(ssimi) minuti si abbatte nuovamente sulla Vis Nova che a Saronno nel recupero di mercoledì sera viene raggiunta dai... Approfondimenti e contenuti Volley minore, la Moma tra la C e la B. Anderlini, il responso si avvicinaIn attesa di conoscere le proprie avversarie nei campionati minori Nazionali, le squadre modenesi lavorano sugli ultimi colpi di un mercato che però sembra ormai alla fine. Maschile. Tutto ancora ... ilrestodelcarlino.it Volley minore. Colpo grosso Carpi. Playoff Villa e KerakollNel turno di pallavolo dei campionati minori, poche sorprese: Univolley Carpi batte Moma Anderlini in Serie B maschile. Playoff per National Villa d’Oro e Kerakoll Sassuolo. BSC Sassuolo vicina alla ... ilrestodelcarlino.it