Volley minore Serie B maschile festa MoRe Anderlini Vittoria sulla Villa d’Oro e salvezza

Nella giornata conclusiva della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, le squadre modenesi hanno portato a termine le rispettive competizioni. In serie B maschile, la formazione della MoRe Anderlini ha ottenuto una vittoria contro la Villa d’Oro, assicurandosi la salvezza. La partita ha visto la squadra locale prevalere, permettendo di concludere con un risultato positivo la stagione.

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