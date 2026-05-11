Volley minore Serie B maschile festa MoRe Anderlini Vittoria sulla Villa d’Oro e salvezza
Nella giornata conclusiva della stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, le squadre modenesi hanno portato a termine le rispettive competizioni. In serie B maschile, la formazione della MoRe Anderlini ha ottenuto una vittoria contro la Villa d’Oro, assicurandosi la salvezza. La partita ha visto la squadra locale prevalere, permettendo di concludere con un risultato positivo la stagione.
Giornata di verdetti nei campionati minori di pallavolo per le squadre modenesi, che chiudono al stagione regolare con solo una sorpresa, per fortuna positiva: in serie B maschile la Mo.Re. Anderlini, battendo 3-0 una National Villa d’Oro ampiamente rimaneggiata, ed approfittando della contemporanea netta sconfitta interna dell’Asola Remedello, ad opera di una impietosa Beca Tensped Spezzanese, conquista tre punti di vantaggio sui mantovani sufficienti per poter festeggiare la salvezza evitando anche i playout. L’altro momento d’interesse era rappresentato dalla classifica finale del girone A, da cui sarebbe emersa l’avversaria della...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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