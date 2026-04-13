Confindustria Bergamo | il candidato unico designato alla presidenza è Matteo Zanetti

Nella riunione di lunedì 13 aprile, il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo ha nominato un unico candidato alla presidenza. La scelta è caduta su Matteo Zanetti, che diventa così il candidato designato per la guida dell'associazione. La seduta ha coinvolto i membri del consiglio, che hanno preso atto della decisione senza processi di voto aperto. La nomina sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Bergamo. Nella riunione di lunedì 13 aprile il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, a cui ha partecipato l’87% degli aventi diritto, ascoltata la relazione finale di sintesi della Commissione di Designazione composta dagli ultimi tre Past President Carlo Mazzoleni, Ercole Galizzi e Stefano Scaglia ha identificato, con il 97% delle preferenze, il candidato unico Matteo Zanetti quale designato all’elezione a Presidente di Confindustria Bergamo per il quadriennio 2026 – 2030 da parte dell’Assemblea. Durante la fase di consultazione, la Commissione di Designazione ha incontrato numerosi imprenditori e manager fra cui diversi componenti del Consiglio Generale, in rappresentanza delle imprese associate di piccola, media e grande dimensione, appartenenti alle diverse categorie merceologiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it Nuovo presidente di Confindustria Bergamo, si entra nel vivo: Zanetti in vantaggio, Viscardi per la svolta tecnologica e 3 “outsider”Ciò che appare certo è che, dopo la parentesi dei Servizi con il mandato di Giovanna Ricuperati, il prossimo presidente di Confindustria Bergamo... Matteo Assolari nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria BergamoL’Assemblea Privata del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo ha eletto presidente Matteo Assolari per il quadriennio 2026-2030.