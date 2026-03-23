Volley B1 donne | successo in rimonta per le ragazze del tecnico Ghiselli In B2 bene l’Eco Termologic Falsa partenza per la Vtb | poi mette il turbo e vince
Dm Sistemi Group 3 Anderlini Modena 1 (17-25, 25-17, 25-18, 25-19) DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11, Fucka 16, Bongiovanni 7, Pinali 12, Neriotti 10, Saccani 7, Minelli (L1); De Paoli 2, Giorgi, Cavalli (L2), Carnevali, Govoni. Non entrata: Sawa. All. Ghiselli. MOMA ANDERLINI MODENA: Guerra 7, Sartori 8, Jakic 4, Monari Gamba 14, Rademacher 14, Penati 2, Cornelli (L1); Mazzieri, Gollini. Non entrate: Cervi, Bianco, Fino, Citelli (L2); Manicardi. Arbitri: Maran e Gambato. Volley Team Bologna in ripresa: le rossoblù battono l’Anderlini Modena in rimonta 3-1 e mandano in archivio la terza vittoria consecutiva, mantenendo il sesto posto, con 10 punti di margine sulla prima inseguitrice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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