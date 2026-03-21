volley b1 e b2 donne

A sette partite dalla fine del campionato di B1 femminile di pallavolo, la squadra femminile si trova a dover recuperare 10 punti rispetto alla posizione di testa. Le atlete sono impegnate in sfide cruciali per mantenere vive le possibilità di classifica, mentre il campionato prosegue con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni o di migliorare il proprio ranking.

Sette giornate al termine del campionato di B1 femminile di pallavolo, 10 punti da recuperare sul terzo posto che significa promozione e più 10 sul quartultimo che significa retrocessione: La Dm Sistemi Group Bologna galleggia poco sopra il centro classifica in piena tranquillità e questa sera ospita alle 20.30, al PalaLirone di Castel Maggiore, il vice fanalino di coda Anderlini Modena. I tre punti in palio possono avvicinare Saccani e compagne alla salvezza aritmetica, comunque ampiamente scontata e mai in discussione per una squadra che si era affacciata alla stagione con il sogno di centrare la promozione, obiettivo per la quale è stata in corsa fino a fine girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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