Voli civili a Grottaglie FdI | Un danno per Brindisi e uno spreco di risorse pubbliche
Il dibattito sui voli civili nello scalo di Grottaglie prosegue tra le diverse forze politiche della zona. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ha commentato l’argomento definendolo un danno per la città vicina e uno spreco di risorse pubbliche. La questione riguarda l’ipotesi di aprire l’aeroporto al traffico passeggeri di linea, e la presa di posizione si inserisce in un contesto di opposizione alle proposte di apertura dello scalo. La discussione si concentra sulle implicazioni di questo progetto per l’area locale.
BRINDISI – “Basta demagogia elettorale sui voli civili a Grottaglie”. È una presa di posizione netta quella del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano, che torna sul dibattito relativo all’eventuale apertura dello scalo “Marcello Arlotta” al traffico passeggeri di linea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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