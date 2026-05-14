Voli civili a Grottaglie FdI | Un danno per Brindisi e uno spreco di risorse pubbliche

Il dibattito sui voli civili nello scalo di Grottaglie prosegue tra le diverse forze politiche della zona. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ha commentato l’argomento definendolo un danno per la città vicina e uno spreco di risorse pubbliche. La questione riguarda l’ipotesi di aprire l’aeroporto al traffico passeggeri di linea, e la presa di posizione si inserisce in un contesto di opposizione alle proposte di apertura dello scalo. La discussione si concentra sulle implicazioni di questo progetto per l’area locale.

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