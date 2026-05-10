Il nido di Piano di Conca rimane chiuso, mentre le minoranze politiche criticano la decisione, definendola uno spreco di risorse. La discussione sull’apertura del servizio, prevista originariamente per un periodo diverso, si è riaccesa con scambi di accuse tra le parti coinvolte. La questione riguarda anche lo spostamento al 2027-2028 della riapertura del plesso, che continua a generare tensioni nel dibattito pubblico locale.

Non si placa il polverone sugli asili nido del territorio comunale. Lo slittamento dell’apertura del plesso di Piano di Conca al 2027-2028 continua infatti ad essere terreno di scontro con accuse e controaccuse. Partendo dalla minoranza, il centrodestra torna all’attacco con i consiglieri Nicola Morelli e Pietro Cima (Lega) e Pietro Bertolaccini e Marzia Lucchesi (Per Massarosa). "Da anni – scrivono – il Comune non riesce a garantire adeguatamente i posti disponibili nonostante la presenza di strutture già realizzate: quello di Piano di Conca è stato costruito oltre 10 anni fa ed è rimasto a lungo inutilizzato, con il Comune che continua a spendere 50mila euro l’anno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nido Piano di Conca chiuso. Le minoranze all’attacco: "È uno spreco di risorse"

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