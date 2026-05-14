Le cancellazioni dei voli sono in aumento, mentre i costi del carburante continuano a salire. Di fronte a questa situazione, la commissione europea ha annunciato misure di tutela per i passeggeri, che includono nuove norme e diritti. Le compagnie aeree, colpite dai costi più elevati e dalle cancellazioni, stanno riducendo le assunzioni e limitando gli investimenti. La situazione si sta aggravando, portando a un rallentamento delle attività nel settore aeronautico.

BRUXELLES – Crescono le cancellazioni dei voli, aumentano i costi operativi e le compagnie aeree iniziano a rallentare assunzioni e investimenti. Il settore dell’aviazione europea affronta una fase delicata, segnata dalle tensioni internazionali in Medio Oriente e dal forte aumento del prezzo del cherosene. Secondo i dati diffusi nelle ultime settimane, nel solo mese di aprile sarebbero stati cancellati oltre 52mila voli, con un aumento di circa il 50 per cento rispetto al 2025. Diverse compagnie stanno inoltre riducendo alcune tratte considerate meno sostenibili dal punto di vista economico. Il rincaro del carburante arriva proprio alla vigilia della stagione estiva, periodo strategico per il trasporto aereo europeo, quando milioni di persone si spostano per vacanze e viaggi di lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Voli cancellati e caro carburante, la commissione Ue tutela i passeggeri

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