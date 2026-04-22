Voli cancellati per caro carburante l’Ue apre ai risarcimenti

L’Unione Europea ha annunciato che i passeggeri coinvolti in voli cancellati o ritardi causati dall’aumento del costo del carburante aereo potranno ricevere risarcimenti. La decisione riguarda i casi in cui i disservizi sono attribuibili a questa causa, aprendo così la strada a un possibile risarcimento per chi si trova a dover affrontare disagi durante i propri viaggi. La nuova disposizione si applica alle compagnie aeree operative all’interno dell’UE.

Le ultime sulla situazione voli. L’Unione Europea apre alla possibilità di risarcimenti per i passeggeri anche in caso di disservizi legati al costo del carburante aereo. A sottolinearlo è RimborsoAlVolo, commentando le dichiarazioni del commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. «La presa di posizione dell’Ue è di enorme importanza perché chiarisce che la cancellazione di un volo dovuta agli elevati prezzi del jet-fuel non rientra tra le circostanze eccezionali che escludono il diritto agli indennizzi», spiega il Ceo Giuseppe Conversano. «I passeggeri coinvolti, oltre all’assistenza e al rimborso o riprotezione, potranno ottenere compensazioni fino a 600 euro».🔗 Leggi su 361magazine.com

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