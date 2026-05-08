Voli cancellati per crisi carburante | l'Ue obbliga le compagnie a risarcire i passeggeri

A causa della crisi in Medio Oriente, diverse compagnie aeree hanno cancellato voli, coinvolgendo molti passeggeri. La Commissione Europea ha emanato linee guida specifiche per i trasporti, con l’obiettivo di regolamentare i rimborsi e le compensazioni. Queste norme stabiliscono che le compagnie sono obbligate a risarcire i passeggeri in caso di cancellazioni dovute a crisi del carburante. Il provvedimento mira a tutelare i diritti dei viaggiatori coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida per i trasporti alla luce della crisi in Medio Oriente. La crisi carburante non è circostanza eccezionale per evitare i risarcimenti ai passeggeri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crisi carburante, il piano d’emergenza delle compagnie aeree: stop voli il sabato, tagli su rotte breviLe compagnie, per far fronte alla crisi portata dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, stanno valutando se sacrificare delle rotte e... Leggi anche: Voli cancellati per carburante, la pessima notizia per i passeggeri: “Oltre il danno, ora questo” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 12 mila voli cancellati a maggio per la crisi carburante: cosa succederà in Europa questa estate; Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; Crisi del carburante aereo: quali voli europei sono fermi?; Oltre 12mila voli cancellati per la crisi dei carburanti, l’Ue prepara le linee guida per le compagnie aeree: cosa cambierà. Voli cancellati, facciamo chiarezza tra sovrapprezzi e tratte chiuse: cosa aspettarsi per l’estate 2026Il costo del cherosene sembra aver mandato in crisi alcune compagnie aeree, mentre altre rassicurano sulla propria operatività ... fanpage.it Voli a rischio, c’è il piano d’emergenza delle compagnie per il caro cheroseneIl caro jet fuel minaccia i viaggi tra voli cancellati e rincari dei biglietti. Ecco perché non c’è davvero il rischio di restare a terra ... quifinanza.it La crisi del cherosene mette sotto pressione il trasporto aereo europeo tra voli cancellati, rotte ridotte e piani di emergenza delle compagnie x.com Le compagnie aeree non potranno innanzitutto aumentare retroattivamente i costi dei biglietti già venduti e non saranno costrette al rimborso dei voli cancellati. Questa scelta risiede nel fatto che gli aumenti e la carenza stessa del carburante non sono respon facebook