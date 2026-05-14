Volevo ravvivare un po’ l’atmosfera | Aubameyang spiega perché ha svuotato un estintore addosso a un dirigente

Un episodio insolito si è verificato nei giorni scorsi quando un calciatore ha deciso di svuotare un estintore addosso a un dirigente, spiegando di averlo fatto per “ravvivare l’atmosfera”. La scena ha attirato l’attenzione e ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le immagini mostrano chiaramente il gesto e le reazioni successive. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di episodi curiosi legati al mondo del calcio amatoriale.

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