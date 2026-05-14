Volevo ravvivare un po’ l’atmosfera | Aubameyang spiega perché ha svuotato un estintore addosso a un dirigente
Un episodio insolito si è verificato nei giorni scorsi quando un calciatore ha deciso di svuotare un estintore addosso a un dirigente, spiegando di averlo fatto per “ravvivare l’atmosfera”. La scena ha attirato l’attenzione e ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le immagini mostrano chiaramente il gesto e le reazioni successive. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di episodi curiosi legati al mondo del calcio amatoriale.
“Vorrei che questo momento durasse per sempre!” Quante volte abbiamo detto qualcosa di simile e in particolare nelle Domeniche Bestiali? Tante, tipo il dopo partita in terza categoria con gli arrosticini e la birra o la parabola dell’autogol involontario dello stopper avversario. Ma a volte i sogni si avverano e sì, una domenica bestiale dura per sempre o giù di lì. Tuttavia meglio spegnere gli entusiasmi: non accade sempre, perché tutte le cose belle hanno una fine, anche i cartellini degli arbitri e le bandierine. Y TU BANDERA FLORECER Eh già, gli Inti-Illimani e la loro bella canzone, che trova spazio anche nelle categorie minori. anche se come sempre testi e relativi significati vengono equivocati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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