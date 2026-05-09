Aubameyang svuota un estintore su un dirigente del Marsiglia | sospeso I compagni hanno devastato le stanze

Pierre-Emerick Aubameyang è stato sospeso dal club dopo aver svuotato un estintore addosso a un dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco durante un ritiro obbligatorio. In seguito all’incidente, i compagni dell’attaccante sono entrati nelle stanze e le hanno devastate. La società ha preso provvedimenti disciplinari contro Aubameyang, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze.

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Pierre-Emerick Aubameyang è stato sospeso dal Marsiglia per aver svuotato un estintore addosso a Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco durante il ritiro obbligatorio a La Commanderie. Non giocherà la trasferta contro il Le Havre di domenica sera. A 36 anni, il gabonese conferma di non aver ancora imparato che i ritiri pre-partita non sono colonie estive. La ricostruzione dell’incidente a La Commanderie. Secondo l’Equipe, i fatti risalgono alla serata di giovedì. Il Marsiglia aveva imposto alla squadra una “mise au vert” — il ritiro forzato al centro sportivo — dopo la disfatta di Nantes (3-0). L’intento era chiaro: compattare il gruppo in vista del finale di stagione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aubameyang svuota un estintore su un dirigente del Marsiglia: sospeso. I compagni hanno devastato le stanze ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Aubameyang svuota un estintore su un dirigente e la paga carissima: Marsiglia costretto a sospenderloPierre-Emerick Aubameyang escluso dal Marsiglia in vista della prossima partita di campionato. Garcia, sugli ex compagni al Marsiglia: “Vaz e Rabiot? Hanno entrambi qualità, ma il rossonero…”Il difensore del Sassuolo Ulisses Garcia, nel corso della sua intervista con 'Radio TV Serie A', ha parlato di tanti temi che non riguardano... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Te lo ricordi Carlos Vinicius? Per l'ex Napoli serata da incubo: sbaglia 3 rigori in 6 minuti. Aubameyang svuota un estintore su un dirigente e la paga carissima: Marsiglia costretto a sospenderloPierre-Emerick Aubameyang escluso dal Marsiglia in vista della prossima partita di campionato. L’attaccante ha svuotato un estintore su un dirigente del club. fanpage.it Olympique Marsiglia, caos in ritiro: Aubameyang svuota un estintore su un dirigenteEmergono dettagli curiosi sulla serata di ritiro dell’Olympique Marsiglia in vista della partita contro il Le Havre: una decina di giocatori ha messo a soqquadro le stanze del centro sportivo, con ... sport.sky.it