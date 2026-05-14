Una donna ha scoperto che il marito aveva tentato di avvelenare la propria moglie con candeggina. La scoperta è avvenuta grazie a una telecamera nascosta installata dalla donna, che ha ripreso i momenti in cui l’uomo versava sostanze pericolose nel suo bicchiere. La coppia stava attraversando un momento difficile, con la donna che aveva deciso di chiedere la separazione dopo aver scoperto alcune menzogne riguardanti le finanze familiari. L’uomo è stato fermato dalle autorità e si trova in custodia.

Pistoia, 14 maggio 2026 – “La donna aveva deciso di chiedere la separazione dopo che aveva scoperto alcune menzogne sulla gestione finanziaria familiare. Si è sentita male dopo avere bevuto un caffé. Da lì ha deciso di piazzare una telecamera nascosta scoprendo tutto”: i carabinieri ricostruiscono la vicenda di Pistoia, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di avvelenare la consorte. Mettendo nel caffé che ogni mattina le preparava della candeggina. Una vicenda per la quale l’uomo si trova in carcere da sabato 9 maggio. Una vicenda che lascia sotto choc Pistoia. L’interrogatorio di garanzia. L’arrestato, sentito in carcere per l’interrogatorio di garanzia, ha risposto alle domande difendendosi dalle accuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Voleva avvelenare la moglie con la candeggina”: la donna scopre tutto piazzando una telecamera nascosta

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