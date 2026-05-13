Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di avvelenare la moglie, versandole candeggina nel caffè. La donna si trova ora in ospedale, ricoverata a seguito dell’incidente. L’episodio è avvenuto in una località della provincia di Pistoia, e le forze dell’ordine hanno prontamente intervenuto per fermare l’uomo. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Pistoia, 13 maggio 2026 – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie e madre dei suoi figli, mettendole della candeggina nel caffè. I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio. La donna è viva: attualmente si trova ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’arresto mentre era a lavoro. Ieri mattina l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Un blitz che ha destato clamore in città perché l’operaio, pistoiese di 55 anni, è stato prelevato dai militari dell’Arma mentre era al lavoro nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. A suo carico peserebbe l’accusa di lesioni gravissime nei confronti della moglie, che avrebbe tentato appunto di avvelenare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avvelena la moglie con candeggina nel caffè: operaio arrestato, la donna è ricoverata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus. La donna ricoverata in gravi condizioni a TerniE' stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone riducendola in fin di vita.

Leggi anche: Morto nel tragico scontro, stava andando in ospedale a trovare la moglie ricoverata: chi era la vittima

Argomenti più discussi: Avvelena la moglie con candeggina nel caffè: operaio arrestato, la donna è ricoverata; Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, i cinque sospetti, la ricostruzione di quanto accaduto; TeatroBasilica, 15 e 16 maggio 2026 LA DISFATTA - Gli ultimi giorni nel bunker di Gianni Guardigli; Forbidden Fruit, anticipazioni turche: Sahika ha sposato Nadir da morto.

AdoIf Hit!er nel 1936 a passeggio con Helga Goebbels, figlia del Ministro della Propaganda. La bambina sarà avvelenata dai suoi stessi genitori, insieme ai 5 fratellini, il #1Maggio 1945. Il nazismo sconfitto e morente si macchia dell'ultimo crimine immondo: l'i x.com

Film con la peggiore morale della storia reddit